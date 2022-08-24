В рамках Таллиннских Дней моря, которые пройдут с 25 по 28 августа, в столичных портах состоятся выступления популярных артистов и увлекательные мероприятия для детей, а все желающие смогут подняться на борт прибывших в Таллинн судов и отправиться на морскую прогулку.
На Таллиннских Днях моря выступят лучшие артисты и состоятся увлекательные морские прогулки
«Помимо того, что Дни моря являются для жителей страны одним из самых ожидаемых морских и семейных праздников, они несут еще одно важное значение. Именно это мероприятие дало импульс тому, что побережье столицы продолжает открываться, и все больше ощущается, что мы живем в морском городе. Однако на этом задача Дней моря не заканчивается: наряду с тем, что происходит на берегу, еще более важно то, что происходит в море. Мы прошли долгий путь, чтобы Таллинн открылся морю, но теперь нам нужно двигаться дальше. Таллинн окончательно станет морским городом тогда, когда море перестанет быть местом, которое мы посещаем время от времени, скорее даже празднично, а где мы находимся постоянно. Нашей целью должно быть создание небольших гаваней, парусных школ, развитие морского транспорта и развлекательных морских прогулок, а также возможностей для рыбалки и дайвинга», – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.
В этом году Таллиннские Дни моря пройдут с 25 по 28 августа в круизной зоне Старого порта, Летной гавани, яхтенных портах Ноблесcнер и Haven Kakumäe.
«В рамках самой большой за всю историю программы Дни моря предложат развлечения для детей и взрослых, а также широкий спектр практических знаний – начиная от того, как действовать в случае бедствия на море, и заканчивая рецептами жареной салаки», – сказал руководитель команды организаторов Дней моря Кристьян Саар.
В празднике примет участие множество увлекательных и исторических судов, на которых будут проводиться морские прогулки.
«В этом году самым крупным гостем фестиваля станет двухмачтовый парусник Baltic Beauty, который ходит под польским флагом. Кроме того, на месте будут такие известные исторические эстонские парусники как Moonland, Hiiu Ingel и Lisette. Между Летной гаванью и круизным терминалом Старого порта будет курсировать морское такси, а желающие получить особые впечатления смогут впервые в истории Дней моря прокатиться на судне на воздушной подушке», – сказал координатор деятельности на море Таллиннских Дней моря Лаури Вяйнсалу.
В первый день фестиваля – в четверг, 25 августа – будет отмечаться День Балтийского моря. По этому случаю в яхтенном порту Ноблесснера присутствующим расскажут о состоянии и будущем Балтийского моря и о принципах экологичного рыболовства. Все желающие смогут познакомиться с финским нефтесборным судном M/S Saukko. В Летной гавани в 17:00 выступит Танель Падар.
В пятницу, 26 августа, в Летной гавани состоится концерт музыки к кинофильмам «Мы здесь» – выступят Ханна-Лийна Выза, Иво Линна, а также Таллиннский полицейский оркестр.
В пятницу вечером в порту Haven Kakumäe выступит группа Dagö, в субботу вечером в Летной гавани можно будет насладиться выступлением группы Vennaskond, а в субботу вечером в порту Ноблесснера состоится захватывающее лазерное шоу Тийта Кикаса. В субботу в порту Haven Kakumäe откроется Улица дизайна. В воскресенье в круизной зоне Старого порта выступят Лийна Саар и ансамбль Mahavok, а заключительным аккордом вечера станет выступление Стефана. Детей будет развлекать научный театр, карнавал маскотов, зона маленьких изобретателей в центре PROTO. Помимо этого, запланированы различные представления и шоу фокусов.
В этом году в рамках Дней моря пройдет и Ночь древних огней, которая будет отмечаться в последнюю субботу лета, 27 августа, во всех портах Дней моря, но главной площадкой станет круизный терминал Старого порта, где выступят «Свята Ватра» и киевский смешанный хор «Крещатик».
Во всех портах будут работать точки общественного питания, в меню которых центральное место отведено морепродуктам. В субботу в порту Haven Kakumäe состоится мастер-класс рыбного повара Сильвера Ульма.
Концерты и детские мероприятия в рамках Дней моря проводятся бесплатно.
С программой праздника можно ознакомиться на сайте Таллиннских Дней моря.