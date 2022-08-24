На Таллиннских Днях моря выступят лучшие артисты и состоятся увлекательные морские прогулки

«Помимо того, что Дни моря являются для жителей страны одним из самых ожидаемых морских и семейных праздников, они несут еще одно важное значение. Именно это мероприятие дало импульс тому, что побережье столицы продолжает открываться, и все больше ощущается, что мы живем в морском городе. Однако на этом задача Дней моря не заканчивается: наряду с тем, что происходит на берегу, еще более важно то, что происходит в море. Мы прошли долгий путь, чтобы Таллинн открылся морю, но теперь нам нужно двигаться дальше. Таллинн окончательно станет морским городом тогда, когда море перестанет быть местом, которое мы посещаем время от времени, скорее даже празднично, а где мы находимся постоянно. Нашей целью должно быть создание небольших гаваней, парусных школ, развитие морского транспорта и развлекательных морских прогулок, а также возможностей для рыбалки и дайвинга», – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.