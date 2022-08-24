В Пскове вербуют наемников даже в детской спортивной школе

Кампания по призыву людей на войну на окне спортивной школы в Пскове.

Кампания по призыву людей на войну в Украине достигла в России таких масштабов, что рекламные плакаты с призывом стать наемниками появились как в публичных библиотеках, так и на окнах детских спортивных школ.