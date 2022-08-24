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В Пскове вербуют наемников даже в детской спортивной школе

Арвед Брейдакс
В Пскове вербуют наемников даже в детской спортивной школе
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Кампания по призыву людей на войну на окне спортивной школы в Пскове.
Кампания по призыву людей на войну на окне спортивной школы в Пскове. Фото: Pskovskaja Gubernia

Кампания по призыву людей на войну в Украине достигла в России таких масштабов, что рекламные плакаты с призывом стать наемниками появились как в публичных библиотеках, так и на окнах детских спортивных школ.

«Хочешь заработать 1 000 000 [рублей] за полгода?» – спрашивается на плакате, наклеенном на окно спортивной школы «Бригантина» на улице Петровской в ​​центре Пскова. На плакате изображен солдат, целящийся из автомата, и указаны телефоны Псковского военного комиссариата, куда следует звонить в случае интереса.

Фотография появилась на независимом от российских властей Telegram-канале «Псковская губерния» в среду.

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