Канада намерена вернуть пять турбин для «Северного потока»

Оттава придерживается этого решения, несмотря на то, что «Газпром» ранее отказался принять одну турбину Siemens, которая уже была возвращена Германии. "Это именно то, о чем нас попросила Германия", - подчеркнула Жоли.

В июле власти Канады предоставили разрешение на отправку одной турбины, проходившей техническое обслуживание в Монреале, обратно в Германию для последующей передачи «Газпрому». Однако российская государственная компания отказалась ее принять, сославшись на технические проблемы.

Канадское правительство назвало возврат турбин необходимым шагом для обеспечения поставок газа в Германию. Оттава также утверждает, что Кремль воспользовался бы отказом Канады вернуть турбину, чтобы переложить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России. «Канада не хочет давать никакого повода Путину, чтобы он мог использовать в качестве оружия поток энергии в Европу», – подчеркнула Жоли. В свою очередь, Украина критикует решение Канады и призывает пересмотреть его.

Претензии России