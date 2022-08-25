До конца сентября волонтеры Продуктового банка раздадут нуждающимся в продовольственной помощи жителям Нарвы почти 700 наборов с продуктами, хотя еще несколько лет назад в списки получателей помощи входили до 1500 человек.
В Нарве раздадут около 700 продуктовых наборов: раньше нуждающихся в еде было гораздо больше
«Раньше, несколько лет назад – четыре или пять – у нас были списки, в которые входили 1500 человек. Подсчеты и выводы делайте сами», – сказал ERR руководитель отделения Продуктового банка в Нарве Михаил Баглай.
На уточняющий вопрос корреспондента о том, что же все-таки произошло, Баглай ответил так: «Не знаю, есть ли тут подводные камни, но думаю, что государственные дотации увеличились. Люди просто не попадают в списки. У некоторых ситуация могла улучшиться. У нас довольно много случаев, когда люди, ранее получавшие продуктовые наборы, сегодня работают».
Список получателей продовольственной помощи составляют на основании ходатайств о прожиточном пособии и пособиях местного самоуправления; также продуктовые наборы получают люди, которые живут в приютах для бездомных.