В Нарве раздут около 700 продуктовых наборов: раньше нуждающихся в еде было гораздо больше

«Раньше, несколько лет назад – четыре или пять – у нас были списки, в которые входили 1500 человек. Подсчеты и выводы делайте сами», – сказал ERR руководитель отделения Продуктового банка в Нарве Михаил Баглай.

На уточняющий вопрос корреспондента о том, что же все-таки произошло, Баглай ответил так: «Не знаю, есть ли тут подводные камни, но думаю, что государственные дотации увеличились. Люди просто не попадают в списки. У некоторых ситуация могла улучшиться. У нас довольно много случаев, когда люди, ранее получавшие продуктовые наборы, сегодня работают».