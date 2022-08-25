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В Эстонии средняя зарплата выросла до 1693 евро

rus.postimees.ee
В Эстонии средняя зарплата выросла до 1693 евро
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Кошелек и деньги. Иллюстративное фото.
Кошелек и деньги. Иллюстративное фото. Фото: Aivo Meeks

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале 2022 года составила 1693 евро, то есть была на 10,1 % больше, чем в это же время в прошлом году.

«Наблюдаемый во втором квартале рост зарплат на 10,1 % был наивысшим за последние годы», — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. По словам аналитика, одной из причин роста зарплат может быть давление на зарплаты в связи с общим повышением цен.

По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3034 евро), финансовой и страховой деятельности (2746 евро) и в энергетике (2337 евро). «Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1048 евро), в сфере операций с недвижимостью (1183 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1255 евро)», — сказал Таркиайнен.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017–II квартал 2022

Год

Квартал

Средняя месячная брутто-зарплата, евро

Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %

2017

I

1153

5,7

 

II

1242

6,8

 

III

1201

7,4

 

IV

1271

7,5

2018

I

1242

7,7

 

II

1321

6,4

 

III

1291

7,5

 

IV

1384

8,9

2019

I

1341

7,9

 

II

1419

7,4

 

III

1397

8,2

 

IV

1472

6,3

2020

I

1404

4,8

 

II

1433

1

 

III

1441

3,2

 

IV

1515

2,9

2021

I

1473

4,9

 

II

1538

7,3

 

III

1553

7,8

 

IV

1625

7,3

2022

I

1593

8,1

 

II

1693

10,1

Больше всего средняя зарплата выросла в сфере услуг по проживанию и питанию (18,6 %) и в сфере обрабатывающей промышленности (14,8 %).

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1829 евро) и Тартуском уезде (1753 евро), а самой низкой — в Валгаском уезде (1182 евро) и Хийуском уезде (1117 евро). За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском уезде (на 16,0 %) и Пылваском уезде (на 14,8 %). В сравнении со вторым кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Валгаском уезде (0,3 %) и Хийуском уезде (4,4 %).

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