По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале 2022 года составила 1693 евро, то есть была на 10,1 % больше, чем в это же время в прошлом году.
В Эстонии средняя зарплата выросла до 1693 евро
«Наблюдаемый во втором квартале рост зарплат на 10,1 % был наивысшим за последние годы», — сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен. По словам аналитика, одной из причин роста зарплат может быть давление на зарплаты в связи с общим повышением цен.
По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3034 евро), финансовой и страховой деятельности (2746 евро) и в энергетике (2337 евро). «Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1048 евро), в сфере операций с недвижимостью (1183 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1255 евро)», — сказал Таркиайнен.
Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017–II квартал 2022
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, евро
Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %
2017
I
1153
5,7
II
1242
6,8
III
1201
7,4
IV
1271
7,5
2018
I
1242
7,7
II
1321
6,4
III
1291
7,5
IV
1384
8,9
2019
I
1341
7,9
II
1419
7,4
III
1397
8,2
IV
1472
6,3
2020
I
1404
4,8
II
1433
1
III
1441
3,2
IV
1515
2,9
2021
I
1473
4,9
II
1538
7,3
III
1553
7,8
IV
1625
7,3
2022
I
1593
8,1
II
1693
10,1
Больше всего средняя зарплата выросла в сфере услуг по проживанию и питанию (18,6 %) и в сфере обрабатывающей промышленности (14,8 %).
Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1829 евро) и Тартуском уезде (1753 евро), а самой низкой — в Валгаском уезде (1182 евро) и Хийуском уезде (1117 евро). За год зарплаты более всего выросли в Ида-Вируском уезде (на 16,0 %) и Пылваском уезде (на 14,8 %). В сравнении со вторым кварталом прошлого года средняя месячная брутто-зарплата понизилась в Валгаском уезде (0,3 %) и Хийуском уезде (4,4 %).