Статистика: в Эстонии сократилась ожидаемая продолжительность жизни

*Еще не все страны Европы опубликовали данные за 2021 год.



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это среднее количество лет, которое предположительно проживет новорожденный, если характерные для рассматриваемого периода показатели смертности не изменятся. Число оставшихся лет здоровой жизни — среднее количество лет, которое человек вероятно проживет без ограничений в повседневной деятельности, если смертность и показатели здоровья населения останутся неизменными. При расчёте этого показателя одним из компонентов служит полученная путем опроса информация относительно того, в какой степени респонденты имели на протяжении последних шести месяцев ограничения в повседневной деятельности по причине каких-либо проблем со здоровьем. Учитываются только те ответы, в которых респондент отвечал, что не имел ограничений в связи с проблемами со здоровьем.

Главным представителем общественного интереса к статистическим работам «Население» и «Социальное исследование в Эстонии» является Министерство социальных дел, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения этих статистических работ.