По данным Департамента статистики, в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила у жителей Эстонии 77,2 года. У мужчин ожидаемая продолжительность жизни была 72,8 года и у женщин — 81,4 года. У представителей обоих полов продолжительность жизни сократилась. Здоровыми мужчины проживают предположительно 54,9 года, женщины — 58 лет.
Статистика: в Эстонии сократилась ожидаемая продолжительность жизни
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Марин Тасуя, ожидаемая продолжительность жизни имела тенденцию роста с 1995 по 2020 год, однако в последние годы под влиянием пандемии рост этого показателя замедлился. «Ожидаемая продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин сократилась из-за чрезвычайно высокой смертности в прошлом году и упала до уровня восьмилетней давности. У мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась больше, чем у женщин», — сказала Тасуя.
По сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни у эстонских мужчин стала короче на год и семь месяцев, ожидаемая продолжительность жизни женщин сократилась при этом на год и четыре месяца, однако по регионам изменения отличаются. «В городских регионах ожидаемая продолжительность жизни за год снизилась подобно среднему по Эстонии, т.е. на полтора года, однако в сельских регионах этот показатель снизился почти на два года. По сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни не снизилась у женщин Вильяндиского и Хийуского уездов», — рассказала ведущий аналитик.
Как и в случае с ожидаемой продолжительностью жизни, сократилась и продолжительность здоровой жизни. На основании данных 2021 года здоровыми мужчины проживают 54,9 года, а женщины — 58 лет. «Таким образом, по сравнению с предыдущим годом, в будущем жизнь без ограничений по здоровью у эстонских мужчин будет на семь месяцев короче, женщины проживут здоровыми на полтора года меньше. При рассмотрении различных групп населения выясняется, что больше всего годы здоровой жизни сократились у людей с более низким уровнем образования и у людей, проживающих в городских регионах», — добавила ведущий аналитик.
Ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов. Более всего она варьируется в части образования: у людей с высшим образованием ожидаемая продолжительность жизни составляет 81 год, а среди имеющих основное образование почти на 10 лет меньше — 70,3 года. В распределении по уездам наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в Хийуском и Тартуском уездах, а наименьшая — в Ида-Вируском и Выруском уездах. Разница в ожидаемой продолжительности жизни у жителей Хийуского и Ида-Вируского уездов составляет 4,5 года. Проживающие в Эстонии неэстонцы живут почти на 2 года меньше, чем эстонцы: 75,6 и 77,5 года соответственно.
В сравнении по странам Балтии самая высокая ожидаемая продолжительность жизни отмечена в Эстонии. В 2021 году этот показатель составил в Латвии 73,1 года, т. е. за год снизился на 2 года. В Литве ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году составляла 75,1 года. «Уже тогда этот показатель был значительно ниже предыдущего, и, хотя Литва еще не опубликовала данные за 2021 год, вероятно, что за год ожидаемая продолжительность жизни снизилась там еще больше», — говорит Тасуя. В Европе по состоянию на 2020 год* средняя продолжительность жизни составила 80,4 года — по этому показателю отстают все страны Балтии.
В Европе показатель продолжительности здоровой жизни в 2020 году был самым высоким в Швеции (у женщин 72,7 года, у мужчин 72,8 года) и самым низким – в Латвии (у женщин 54,3 года, у мужчин 52,6 года). Эстонские мужчины живут здоровыми на целых восемь лет меньше, чем в среднем по Евросоюзу (63,5 года). У эстонских женщин показатель продолжительности здоровой жизни отстает от среднего по Евросоюзу на пять лет (64,5 года).
*Еще не все страны Европы опубликовали данные за 2021 год.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это среднее количество лет, которое предположительно проживет новорожденный, если характерные для рассматриваемого периода показатели смертности не изменятся. Число оставшихся лет здоровой жизни — среднее количество лет, которое человек вероятно проживет без ограничений в повседневной деятельности, если смертность и показатели здоровья населения останутся неизменными. При расчёте этого показателя одним из компонентов служит полученная путем опроса информация относительно того, в какой степени респонденты имели на протяжении последних шести месяцев ограничения в повседневной деятельности по причине каких-либо проблем со здоровьем. Учитываются только те ответы, в которых респондент отвечал, что не имел ограничений в связи с проблемами со здоровьем.
Главным представителем общественного интереса к статистическим работам «Население» и «Социальное исследование в Эстонии» является Министерство социальных дел, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения этих статистических работ.