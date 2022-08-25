Государство продолжит временно размещать украинских беженцев в квартирах на улице Мяэпеалзе

Такое решение позволяет военным беженцам продолжить проживать на временных площадях и сосредоточиться на поиске жилплощади на долгий срок, взять в аренду жилье в Таллинне или в других местах.

«Проживание в квартире помогает военному беженцу продвигаться дальше к самостоятельной жизни, поскольку человеку приходится больше заботиться о пропитании, справляться с ежедневными задачами, брать на себя ответственность за поддержание порядка в месте проживания, в отличие от жизни в гостинице, - говорит начальник отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Райво Сультс. - Беженцы, которые хотят надолго связать свою жизнь с Эстонией, должны все же попробовать найти себе постоянное жилье на рынке аренды недвижимости. Со своей стороны, мы обязательно проконсультируем их по этим вопросам».

Военные беженцы могут по-прежнему ходатайствовать в местных самоуправлениях об однократной субсидии на аренду жилья на долгий срок.

Предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) не будет заключать с беженцами договоры аренды, как планировалось ранее, поскольку принадлежащие им помещения останутся в использовании в качестве места временного размещения для беженцев. И здание на улице Мяэпеалзе будет использоваться именно в этом качестве. Кроме этого, у этого здания, как и у дома на улице Копли, нет разрешения на эксплуатацию, что напрямую не является причиной для невозможности временного расселения в них беженцев, но требуется для заключения долгосрочных договоров аренды.

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) к настоящему моменту провел оценку технического состояния домов и подтвердил Департаменту социального страхования, что дом на улице Мяэпеалзе, как и также принадлежащий RKIK дом на улице Копли, подходят для временного размещения.

На инфодне для жителей дома на улице Мяэпеалзе, который прошел в среду, беженцам рассказали об изменениях условий проживания в их месте временного размещения и предложили поддержку в поиске постоянного жилья. Аналогичный инфодень пройдет на следующей неделе и в доме на улице Копли, где временно расселены военные беженцы.