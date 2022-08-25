Игорь Калакаускас ⟩ Министр образования заставит русскую школу исчезнуть как институт, церемониться никто не будет

Есть одно спорное утверждение, которое позволил себе министр: «Страна не в состоянии развивать двуязычную школьную систему». Я готов восхититься самоотверженностью государственного мужа, переживающего об эффективности использования бюджета. Однако не совсем понятно, на что именно так потратилось государство. На необходимость перевести на русский язык несколько десятков учебников? То есть на батальоны сосредоточенных в Брюсселе и Таллинне переводчиков, озадаченных переводами десятков тысяч страниц важнейших государственных документов с эстонского на английский и обратно, деньги есть, а вот на общественную услугу русскоговорящим гражданам – жалко? Кстати, еще вопрос, у каких текстов читателей больше, но нет особого желания ерничать.

Чтобы у педагогов русских школ не сложилось обманчивого впечатления, что их берут «на слабо», Тынис Лукас нашел надежного союзника в лице главы Языкового департамента Ильмара Томуска. Судя по всему, последнему не хватало полномочий, чтобы додавить непокорных русских педагогов. Теперь все должно получиться – я верю, что эти парни дойдут до конца, чего бы им это ни стоило.

Никто не уйдет от ответа