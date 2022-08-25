Размер средней пенсии во втором квартале вырос на 8% в годовом сравнении и составил 594,2 евро.
Средняя пенсия по старости во втором квартале достигла почти 600 евро
Средняя пенсия по старости во втором квартале достигла почти 600 евро
По данным Департамента статистики, в квартальном сравнении рост пенсий составил 7,6%, а средняя пенсия по старости во втором квартале выросла в годовом сравнении на 7,6% до 599,9 евро, пишет ERR.
С 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Правительство одобрило также законопроект, согласно которому средняя государственная пенсия по старости с 1 января 2023 года будет полностью освобождена от подоходного налога.
В 2023 году, согласно прогнозу Минфина, средняя пенсия по старости составит 654 евро с учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро.
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