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Средняя пенсия по старости во втором квартале достигла почти 600 евро

rus.postimees.ee
Средняя пенсия по старости во втором квартале достигла почти 600 евро
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Пенсия. Иллюстративное фото.
Пенсия. Иллюстративное фото. Фото: Тоомас Хуйк

Размер средней пенсии во втором квартале вырос на 8% в годовом сравнении и составил 594,2 евро.

По данным Департамента статистики, в квартальном сравнении рост пенсий составил 7,6%, а средняя пенсия по старости во втором квартале выросла в годовом сравнении на 7,6% до 599,9 евро, пишет ERR.

С 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Правительство одобрило также законопроект, согласно которому средняя государственная пенсия по старости с 1 января 2023 года будет полностью освобождена от подоходного налога.

В 2023 году, согласно прогнозу Минфина, средняя пенсия по старости составит 654 евро с учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро.

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