Средняя пенсия по старости во втором квартале достигла почти 600 евро

По данным Департамента статистики, в квартальном сравнении рост пенсий составил 7,6%, а средняя пенсия по старости во втором квартале выросла в годовом сравнении на 7,6% до 599,9 евро, пишет ERR.

С 1 января 2023 года базовая часть пенсии и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Правительство одобрило также законопроект, согласно которому средняя государственная пенсия по старости с 1 января 2023 года будет полностью освобождена от подоходного налога.