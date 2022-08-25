Фото ⟩ Как глоток свежего воздуха: под Таллинном продается бревенчатый дом

Речь идет от построенном в 2003 году стильном бревенчатом доме с террасой площадью 40 м2 и балконом на втором этаже.

Фото: KV.EE

На первом этаже расположены прихожая, гостиная с открытой кухней, ванная и туалет. На верхнем этаже - две спальни и кладовая.

Фото: KV.EE

Дом отапливается при помощи воздушно-теплового насоса и камина с воздуховодами. Дом можно расширить за счет террасы, тогда появится еще одна спальня. Также на участке расположены баня, сарай и навес для автомобиля. На участке площадью 2095 м2 растут сосны и березы. Двор огорожен.

Фото: KV.EE