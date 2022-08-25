Elektrilevi с 1 декабря повысит цены на 2 процента

«Электросетям требуется электричество для ежедневной работы, и в этом году его стоимость для Elektrilevi увеличилась почти в 2,5 раза. В 2022 году из-за резкого повышения цен рост расходов на электроэнергию для Elektrilevi уже превысил 14 млн евро. Повышение оплаты пользование сетями необходимо, чтобы не потерять необходимые средства на покупку электроэнергии и для обеспечения устойчивого обслуживания и развития сети, — прокомментировал причину увеличения платы за прессу председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм, по словам которого, текущие инвестиции Elektrilevi превышают доход от платы за сеть, а это не способствует развитию. - Мы подсоединили к сети рекордное количество микропроизводителей, но количество желающих по-прежнему превышает возможности сети».