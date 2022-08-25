Опрос, проведенный по заказу Союза банков Эстонии исследовательской компанией Norstat, показывает, что 35 процентов жителей Эстонии, или более 460 000 человек, лично сталкивались с банковским или инвестиционным мошенничеством.
Опрос: треть жителей Эстонии сталкивались с банковскими мошенниками
За год число тех, кто лично сталкивался с мошенниками, увеличилось на треть. Почти все жители Эстонии осознают опасность мошенничества, но, к сожалению, каждый месяц жертвами становятся десятки людей. Союз банков заявил, что по сравнению с прошлым годом осведомленность об опасных признаках несколько снизилась.
Неэстонцы больше осведомлены о мошенничестве – целых 97 процентов опрошенных знали о данной проблеме, среди эстонцев 89 процентов знакомы с этой темой. Основным источником информации для эстонцев являются СМИ, а для неэстонцев личные связи.
До 67 процентов неэстонцев лично сталкивались с банковским и инвестиционным мошенничеством, а среди эстонцев таковых было лиши 20 процентов. Информацию на эту тему из СМИ получили 48 процентов неэстонцев и 67 процентов эстонцев. Таким образом, по мнению Союза, можно сделать вывод, что посредством СМИ информация о мошенничестве доходит до людей, чей родной язык не является эстонским, гораздо хуже.
Лично сталкиваются с мошенниками чаще жители крупных городов: с проблемой сталкивался только каждый пятый или шестой житель малых городов и сельской местности, тогда как почти половина жителей Таллинна столкнулась с ней. Также чаще, чем в среднем, с мошенничеством сталкивались мужчины в возрасте 40-59 лет, люди с более высокими доходами и неэстонцы.
«Многие люди в Эстонии столкнулись с банковским или инвестиционным мошенничеством лично или с подобным сталкивались их близкие», – заявил председатель правления Союза банков Олави Лепп.
«Несмотря на высокую осведомленность каждый месяц десятки людей становятся жертвами мошенничества. В этом году за семь месяцев 370 человек потеряли свои сбережения. Более крупные потери достигают 100 000 евро. Мошенники чрезвычайно квалифицированы и агрессивны, создавая впечатление, что в случае завершения разговора вас сочтут грубияном или что вы лишите себя самой лучшей инвестиционной возможности в своей жизни. Здесь ничем не помочь, кроме как стоять на своем – с незнакомцем, который настойчиво хочет поговорить о деньгах по телефону или запрашивает информацию, необходимую для входа в в интернет-банк, продолжать разговор не стоит», – подчеркнул Лепп.
Участников опроса попросили оценить двенадцать различных признаков опасности и указать, вызывает ли какой-либо из них осторожность. Среди них были, например, запрос PIN-кода по телефону, звонок с иностранного номера, навязчивый стиль общения и другие.
По сравнению с прошлым годом несколько снизилась осведомленность людей об опасных признаках – в среднем распознаются шесть из 12 опасных признаков. Признаки опасности лучше всего распознавались людьми младше 40 лет и людьми с доходом выше среднего, в то время как пожилые люди, люди с более низким доходом и основным образованием были более уязвимы.
Основными признаками опасности являются случаи, когда якобы банковский работник или предлагающий сделать инвестиции человек не говорит по-эстонски, звонит с иностранного номера или спрашивает по телефону пароли и PIN-коды. При этом люди стали реже воспринимать в качестве признака опасности просьбу предоставить PIN-код или пароль по телефону как: если в прошлом году девять из десяти человек признали это как угрозу, то в этом году уже семь из десяти.
В случае, если люди заподазривают мошенничество, в большинстве случаев они кладут трубку и отказываются переходить по ссылкам или скачивать программы, присланные по телефону. Так поступают 82% и 67% опрошенных соответственно. На три процента больше, чем в прошлом году, или 47 процентов, людей, которые уведомят свой банк, если заподозрят мошенничество, 38 процентов уведомят полицию. Таким образом, по мнению Союза, можно сделать вывод, что информация не обо всех случаях попыток выманивания денег у людей доходит до банков и полиции.
Исследование проводилось в рамках кампании, цель которой – объяснить, как распознать мошеннические звонки и не потерять свои деньги. Акцент кампании сделан на самые распространенные виды телефонного мошенничества: звонки из «банка» и инвестиционное мошенничество.