Опрос: треть жителей Эстонии сталкивались с банковскими мошенниками

«Несмотря на высокую осведомленность каждый месяц десятки людей становятся жертвами мошенничества. В этом году за семь месяцев 370 человек потеряли свои сбережения. Более крупные потери достигают 100 000 евро. Мошенники чрезвычайно квалифицированы и агрессивны, создавая впечатление, что в случае завершения разговора вас сочтут грубияном или что вы лишите себя самой лучшей инвестиционной возможности в своей жизни. Здесь ничем не помочь, кроме как стоять на своем – с незнакомцем, который настойчиво хочет поговорить о деньгах по телефону или запрашивает информацию, необходимую для входа в в интернет-банк, продолжать разговор не стоит», – подчеркнул Лепп.

Участников опроса попросили оценить двенадцать различных признаков опасности и указать, вызывает ли какой-либо из них осторожность. Среди них были, например, запрос PIN-кода по телефону, звонок с иностранного номера, навязчивый стиль общения и другие.

По сравнению с прошлым годом несколько снизилась осведомленность людей об опасных признаках – в среднем распознаются шесть из 12 опасных признаков. Признаки опасности лучше всего распознавались людьми младше 40 лет и людьми с доходом выше среднего, в то время как пожилые люди, люди с более низким доходом и основным образованием были более уязвимы.