Госуд не удовлетворил ходатайство о предварительной правовой защите общественной организации Loodusvõlu, просившей приостановить действие разрешения на строительство завода масел в Аувере до окончательного урегулирования правового спора.
Госсуд не удовлетворил ходатайство о приостановке разрешения на строительство завода масел
Занимающаяся главным образом защитой климата природоохранная организация MTÜ Loodusvõlu в апреле 2020 года подала в административный суд иск об аннулировании разрешения на строительство, на основании которого дочернее предприятие AS Eesti Energia AS Enefit Power строит маслозавод в Аувере.
Тартуский окружной суд 14 июня этого года не удовлетворил жалобу Loodusvõlu на решение горуправы Нарва-Йыэсуу о предоставлении разрешения на строительство завода масел.
Главный вопрос в споре касался того, выяснил ли город Нарва-Йыэсуу все важные для принятия решения о разрешении на строительство обстоятельства и не было ли оснований для отказа в разрешении. Окружной суд счел, что утверждения, содержавшиеся в апелляционной жалобе Loodusvõlu, не дают оснований аннулировать решение административного суда, оставившего разрешение в силе.
Разрешение касалось строительства одного завода масел Enefit280. Это значит, что предусмотренное детальной планировкой разрешение может быть реализовано только частично, поскольку планировка предусматривала строительство четырех заводов, обрабатывающего комплекса и обслуживающих зданий.