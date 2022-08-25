Правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии

Правительство на состоявшемся в четверг заседании одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии, возлагающий на государственное предприятие Eesti Energia обязанность с октября этого года до 30 апреля 2026 года продавать электроэнергию бытовым потребителям Эстонии и всем распределительным сетям в качестве универсальной услуги.