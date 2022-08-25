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Правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии

BNS
Правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии
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Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Правительство на состоявшемся в четверг заседании одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии, возлагающий на государственное предприятие Eesti Energia обязанность с октября этого года до 30 апреля 2026 года продавать электроэнергию бытовым потребителям Эстонии и всем распределительным сетям в качестве универсальной услуги.

Согласно законопроекту, в рамках универсальной услуги устанавливаются основы согласования цены производства электроэнергии. Законопроект не фиксирует цену универсальной услуги, а только устанавливает принципы ценообразования.

Цена универсальной услуги выяснится, согласно плану, в середине сентября, когда будут приняты поправки в закон, а Департамент конкуренции после согласования с продавцами электроэнергии определит цену.

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