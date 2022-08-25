В пригороде Таллинна завершилось строительство нового микрорайона

«В новом микрорайоне живут в основном молодые семьи, половина из которых переехала сюда из-за пределов Сауэ. Для их выбора решающими факторами стали обилие зеленых насаждений, спокойная жилая среда , быстрое прямое сообщение с Таллинном и непосредственная близость детского сада, школы и многих других услуг», — сказал председатель правления Estmak Capital Тимофей Суконкин. В конце прошлого года новая дорога, ведущая в Лаагри, была соединена с улицей Куусехеки освещенной пешеходной и велосипедной дорожкой, что сделало передвижение новых жителей еще более удобным.

Фото: Estmak Capital

Жилой район Куусехеки состоит из трех трехэтажных многоквартирных домов, последний из которых сдан в конце августа. В каждом доме по 48 квартир, построенных по новым стандартам энергетического класса А. Для снижения затрат на электроэнергию на крышах домов установили солнечные батареи, а на открытой парковке - места зарядки электромобилей. Для детей оборудован безопасный и освещенный двор с большой детской площадкой.

Фото: Estmak Capital

Новые дома в Сауэ оказались очень популярными среди ищущих новое жилье. Все квартиры в последнем доме также были куплены более чем за полгода до сдачи в эксплуатацию. По словам Суконкина, Сауэ — это развивающийся и растущий, но в то же время спокойный город, который находится всего в 15 минутах езды от столицы. В то же время квартира энергетического класса А стоит на 25-30% дешевле аналогичного жилья в Таллинне.