Белорусская теннисистка не выступит на турнире в поддержку Украины из-за возражений украинских спортсменок

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не выступит на благотворительном турнире в поддержку Украины, который пройдет в рамках чемпионата US Open. Из-за возражений украинских спортсменок против участия Азаренко, она пропустит выставочный турнир «Теннис за мир», говорится в заявлении Теннисной ассоциации США USTA, опубликованном в среду, 24 августа.

«Виктория – сильная личность, и мы ценим ее готовность принять участие. Однако учитывая чувствительность украинских игроков и продолжающийся конфликт, мы считаем, что это верный шаг», – подчеркнули в USTA.