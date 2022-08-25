​Страны Балтии встречают зиму с самым пустым газохранилищем в Европе

Если с укрытым в земле горючим сланцем в Ида-Вирумаа все в порядке и Eesti Energia может при необходимости снабжать свои Нарвские электростанции еще много лет, то с природным газом, который является основой производства зимней электроэнергии в Латвии и Литве, ситуация в этом году критическая.