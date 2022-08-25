В день рождения таллиннского трамвая после реставрации открылась легендарная инсталляция

По словам вице-мэра Мадле Липпус, отреставрированный объект является важным дополнением к общественному пространству Таллинна – произведения искусства делают городскую среду более осмысленной.

«Это произведение имеет очень высокую художественную ценность, и пару лет назад Таллинн участвовал в процессе взятия объекта под охрану в качестве памятника. Очень радует, что объект был отреставрирован в соответствии с указаниями художника, и что он был вновь открыт в знаменательный день – спустя 29 лет после создания инсталляции», – отметила Липпус.

«В Таллинне трамваи обслуживают горожан уже на протяжении 134 лет. Достойный монумент поможет помнить о давней и важной роли трамвая в обслуживании жителей города, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – К сожалению, есть города, которые еще десятилетия назад посчитали трамвай устаревшим и отказались от этого вида транспорта. В Таллинне это тоже рассматривалось, но, к счастью, не реализовалось. Из всех видов общественного транспорта Таллинна трамвай, несомненно, самый надежный, быстрый, эффективный и экологичный».

Скульптура «Таллиннский трамвайный объект», созданная пионером эстонского звукового и кинетического искусства Каарелем Курисмаа, была изготовлена в 1993 году к 105-летию трамвайного движения. Первоначальная версия инсталляции взята из кукольного фильма киностудии «Таллинфильм» "Trammivasikas" («Озорник») 1983 года (сценарист Пауль-Ээрик Руммо, режиссер и художник Каарель Курисмаа). В 2020 году «Таллиннский трамвайный объект» был объявлен памятником культуры.

«Таллиннский трамвайный объект» занимает важное место в истории искусства Эстонии. Это единственная скульптура художника, сохранившаяся в общественном пространстве до наших дней. Скульптура до сих пор находится на своем первоначальном месте, на площади перед историческим трамвайным парком. Это одна из самых современных и выразительных инсталляций среди объектов монументального искусства в городском пространстве Таллинна. Это уникальный объект, созданный в период, когда изготавливалось мало скульптур для установки в общественном пространстве.

Каарель Курисмаа – эстонский художник и автор инсталляций. В 1965 году Курисмаа окончил Тартуское художественное училище по специальности художник-оформитель, а с 1966 по 1971 год изучал живопись в Государственном институте художеств. Он работал декоратором, аниматором и педагогом.

Реставрация инсталляции была осуществлена в сотрудничестве отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования и управы района Кесклинн. Общая стоимость работ составила около 85 000 евро.