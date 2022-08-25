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Правительство не поддержало снижение топливного акциза

rus.postimees.ee
Правительство не поддержало снижение топливного акциза
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Топливо.
Топливо. Фото: Eero Vabamägi

По предложению Министерства финансов правительство приняло решение не поддерживать инициированный фракцией Центристской партии Рийгикогу законопроект о снижении ставок акцизов на неэтилированный бензин и дизельное топливо до минимальных ставок Европейского союза.

Кроме того, инициаторы законопроекта хотели снизить ставки акцизов на дизельное топливо специального назначения, топочный мазут и сланцевый мазут, сообщили в пресс-службе правительства.

Министерство рекомендовало не поддерживать законопроект, так как считает оптимальным послаблением продление до 1 апреля 2024 года действующих ставок акцизов на электроэнергию и топливо и дизельное топливо специального назначения.

В настоящее время расходы государства значительно увеличились, отметили в министерстве. В то же время, если акциз на топливо будет значительно и на постоянной основе снижен, это неизбежно приведет к необходимости найти источник покрытия уменьшающихся акцизных поступлений, но создателями законопроекта он не был предложен.

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