Правительство не поддержало снижение топливных акцизов

Министерство рекомендовало не поддерживать законопроект, так как считает оптимальным послаблением продление до 1 апреля 2024 года действующих ставок акцизов на электроэнергию и топливо и дизельное топливо специального назначения.

В настоящее время расходы государства значительно увеличились, отметили в министерстве. В то же время, если акциз на топливо будет значительно и на постоянной основе снижен, это неизбежно приведет к необходимости найти источник покрытия уменьшающихся акцизных поступлений, но создателями законопроекта он не был предложен.