По предложению Министерства финансов правительство приняло решение не поддерживать инициированный фракцией Центристской партии Рийгикогу законопроект о снижении ставок акцизов на неэтилированный бензин и дизельное топливо до минимальных ставок Европейского союза.
Правительство не поддержало снижение топливных акцизов
Правительство не поддержало снижение топливных акцизов
Кроме того, инициаторы законопроекта хотели снизить ставки акцизов на дизельное топливо специального назначения, топочный мазут и сланцевый мазут, сообщили в пресс-службе правительства.
Министерство рекомендовало не поддерживать законопроект, так как считает оптимальным послаблением продление до 1 апреля 2024 года действующих ставок акцизов на электроэнергию и топливо и дизельное топливо специального назначения.
В настоящее время расходы государства значительно увеличились, отметили в министерстве. В то же время, если акциз на топливо будет значительно и на постоянной основе снижен, это неизбежно приведет к необходимости найти источник покрытия уменьшающихся акцизных поступлений, но создателями законопроекта он не был предложен.
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