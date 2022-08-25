Президент Карис отправляется в Исландию, чтобы отметить годовщину восстановления независимости стран Балтии

Цель визита заключается в том, чтобы вместе с президентами Латвии и Литвы отметить 31-ю годовщину восстановления независимости стран Балтии, которую первой признала Исландия. Главу государства во время визита сопровождает министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Сегодня государственные главы Эстонии, Латвии и Литвы встречаются со спикером парламента Исландии Биргиром Арманссоном.

В пятницу утром по случаю годовщины установления дипломатических отношений пройдет торжественная церемония в особняке Хёвди, в которой примут участие президенты стран Балтии с супругами, министры иностранных дел и мэры столиц всех четырех государств. После этого в присутствии президентов министры иностранных дел Исландии и стран Балтии подпишут совместную декларацию о сотрудничестве четырех государств в международных организациях по обеспечению основанного на правилах миропорядка и поддержке Украины.

Президент Исландии Гвюнди Торласиус Йоуханнессон выступит в Университете Исландии с лекцией о поддержке независимости стран Балтии. В рамках мероприятия также выступят президенты Латвии, Литвы и Эстонии. После этого они встретятся на острове Видей с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Министр иностранных дел Рейнсалу вместе с коллегами из стран Балтии проведет встречу за обедом с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

После обеда президенты посетят электростанцию Хедлисхейди, где познакомятся с возможностями производства зеленой энергии в Исландии. Также главы государств посетят национальный парк Тингведлир, который был первым местом работы средневекового парламента Альтинга. Вечером президент Карис встретится с живущими в Исландии эстонцами.