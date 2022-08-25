Полиция просит помощи в поиске пропавшего сегодня в Ахтме 21-летнего Дмитрия, жизни которого может угрожать опасность. Известно, что мужчина может находиться в Ахтме или Кохтла-Ярве.
Полиция ищет пропавшего в Ахтме 21-летнего Дмитрия
Полиция ищет пропавшего в Ахтме 21-летнего Дмитрия
Сегодня утром Дмитрий покинул свой дом в Ахтме, и, судя по собранной на данный момент информации, его жизни может угрожать опасность.
Полиция проверила окрестности его дома и различные возможные места пребывания, но пока не смогла найти мужчину. Судя по собранной на данный момент информации, он может передвигаться как в Ахтме, так и в Кохтла-Ярве.
Дмитрий среднего телосложения, рост 170 см, у него короткие темные волосы.
Полиция просит всех, кто видел человека, соответствующего описанию, или в курсе его местонахождения, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.
Ключевые слова