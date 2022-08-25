Полиция ищет пропавшего в Ахтме 21-летнего Дмитрия

Сегодня утром Дмитрий покинул свой дом в Ахтме, и, судя по собранной на данный момент информации, его жизни может угрожать опасность.

Полиция проверила окрестности его дома и различные возможные места пребывания, но пока не смогла найти мужчину. Судя по собранной на данный момент информации, он может передвигаться как в Ахтме, так и в Кохтла-Ярве.

Дмитрий среднего телосложения, рост 170 см, у него короткие темные волосы.