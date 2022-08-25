«Хотел проткнуть горло осколком стекла»

Нападение было совершено ночью в доме Каляпина в деревне Нижегородской области. Telegram-каналу «Осторожно, новости» он позже рассказал, что познакомился со злоумышленником на дне рождения своего приятеля. Гость представился действующим сотрудником полиции, Каляпин разговорился с ним, пригласил в свой дом.

«Он, ни слова не говоря, напал на меня, – рассказал Игорь Каляпин о случившемся после. – Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен».

Член СПЧ добавил, что сумел вызвать полицию, преступник задержан. У самого Каляпина разбито лицо, возможно, сломан нос, «гудит голова, видимо, сотрясение». Сейчас он находится в больнице.

В июне этого года российский Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр НКО-«иностранных агентов». Деятельность организации была охарактеризована как «представление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий».

В «Комитете против пыток», который стал называться «Команда против пыток», заявили, что не бросят 188 дел, которые ведут на данный момент. «Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России – не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой, – сообщили тогда правозащитники. – Команда уже добилась более 298 миллионов рублей компенсаций пострадавшим и привела на скамью подсудимых 159 агентов государства, виновных в пытках. Мы намерены привлечь к ответственности каждого, кто, будучи облеченным властью, позволил себе применять насилие».