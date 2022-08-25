ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ⟩ В правительстве рассказали, что будет с ценами на электричество

Главной темой пресс-конференции стала реформа рынка электроэнергии.

В самом начале пресс-конференции Кая Каллас сообщила, что правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии.

«Вопрос срочный, поэтому надо быстро решить эту проблему. Мы также направили в Рийгикогу законопроект, которым мы ускорим переход Эстонии на возобновляемую энергию», – отметила Каллас.

«В первую очередь стоит объяснить суть проблемы – многим она уже знакома. Большая проблема в том, что если прошлой зимой цены на рынке электроэнергии были высокими, то в этот раз будет трехкратное повышение. Стоит отметить, что непосредственная деятельность России – это лишь вершина айсберга. Важный вопрос заключается в том, что это долгосрочное решение, что у нас будет больше производственных мощностей на рынке, к сожалению, они появятся на рынке через несколько лет. Решением этой проблемы является универсальная услуга, которая обязывает Eesti Energia поставлять электроэнергию бытовым потребителям по разумной цене», – заявил министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван.

По словам Ярвана, суть в том, что государство готово уменьшить прибыль Eesti Energia, чтобы цена электроэнергии для бытовых потребителей была низкой. «Мы создали такую ​​структуру, при которой Департамент конкуренции может определять цену. Из важных деталей, в проекте мы оговорили, что возьмем три самых мощных блока Enefit Power и по их средней цене Департамент конкуренции обсудит справедливую цену», – отметил он.