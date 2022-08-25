В состоявшейся сегодня правительственной пресс-конференции принимали участие премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество») и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (СДПЭ).
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ⟩ В правительстве рассказали, что будет с ценами на электричество
Главной темой пресс-конференции стала реформа рынка электроэнергии.
В самом начале пресс-конференции Кая Каллас сообщила, что правительство одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии.
«Вопрос срочный, поэтому надо быстро решить эту проблему. Мы также направили в Рийгикогу законопроект, которым мы ускорим переход Эстонии на возобновляемую энергию», – отметила Каллас.
«В первую очередь стоит объяснить суть проблемы – многим она уже знакома. Большая проблема в том, что если прошлой зимой цены на рынке электроэнергии были высокими, то в этот раз будет трехкратное повышение. Стоит отметить, что непосредственная деятельность России – это лишь вершина айсберга. Важный вопрос заключается в том, что это долгосрочное решение, что у нас будет больше производственных мощностей на рынке, к сожалению, они появятся на рынке через несколько лет. Решением этой проблемы является универсальная услуга, которая обязывает Eesti Energia поставлять электроэнергию бытовым потребителям по разумной цене», – заявил министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван.
По словам Ярвана, суть в том, что государство готово уменьшить прибыль Eesti Energia, чтобы цена электроэнергии для бытовых потребителей была низкой. «Мы создали такую структуру, при которой Департамент конкуренции может определять цену. Из важных деталей, в проекте мы оговорили, что возьмем три самых мощных блока Enefit Power и по их средней цене Департамент конкуренции обсудит справедливую цену», – отметил он.
«Важная деталь: если у вас сейчас есть договор и вы перейдете на универсальную услугу – действующий договор будет прекращен. В противном случае управление портфелем становится слишком сложным», – заявил он.
«Мы приравняли стоимость общей услуги к цене универсальной услуги. Если закроете действующий пакет – вы автоматически получите универсальную цену услуги», – подчеркнул Ярван.
Правительство на состоявшемся в четверг заседании одобрило законопроект о реформе рынка электроэнергии, возлагающий на государственное предприятие Eesti Energia обязанность с октября этого года до 30 апреля 2026 года продавать электроэнергию бытовым потребителям Эстонии и всем распределительным сетям в качестве универсальной услуги.
Бытовые потребители, ранее заключившие договор на электроэнергию, смогут перейти на универсальную услугу без штрафных санкций за расторжение действующего договора. Потребитель может отказаться от универсальной услуги в любое время.
Цена универсальной услуги также будет автоматически применяться ко всем домашним потребителям, которые в настоящее время пользуются универсальной услугой. Это относится к людям, которые до сих пор не подписали договор купли-продажи электроэнергии, и, следовательно, потребляют биржевую электроэнергию.
Проект не указывает стоимость универсальной услуги, но устанавливает принципы ценообразования. По планам, цена универсальной услуги станет известна в середине сентября, когда будут приняты поправки к закону и Департамент конкуренции после согласования с продавцами электроэнергии определит цену.
При определении цены Департамент конкуренции должен учитывать затраты на производство электроэнергии и разумную прибыль производителя электроэнергии. Продавец электроэнергии может принять во внимание расходы на продажу.
Универсальная услуга не предназначена для предоставления бесплатной или очень дешевой электроэнергии, а является мерой государства, которая поможет людям в связи с приближающейся зимой и гарантирует, что им не придется платить пиковые цены на электроэнергию.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван сообщил во вторник ERR, что законопроект, как ожидается, будет принят парламентом в середине сентября.