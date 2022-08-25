Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, но по-прежнему опережает Латвию и Литву.
Сборная Эстонии по футболу опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная Эстонии по футболу опустилась в рейтинге ФИФА
В опубликованном 25 августа рейтинге эстонские футболисты опустились со 109-й на 110-ю строчку, пишет ERR.
Сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии: сборная Латвии занимает 129-е, а сборная Литвы - 142-е место.
Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Бразилии, вторую строчку продолжает занимать команда Бельгии, а на третьем месте по-прежнему находится Аргентина.
Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года.
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