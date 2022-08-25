Экономист: зарплаты не поспевают за инфляцией

«По данным Департамента статистики, во втором кварте рост средней зарплаты ускорился с 8,1 процента в первом квартале до 10,1 процента. Также и по данным Налогово-таможенного департамента средняя декларированная зарплата возросла в таком же темпе», – отметила Соосаар в переданном BNS пресс-релизе.

По ее словам, рост зарплаты в годовом сравнении на 18,6% особенно быстрым был в сферах гостиничного хозяйства и общепита, которые только восстанавливаются от последствий коронакризиса.

«Средняя зарплата в предприятиях этих секторов составила 62% от средней и там же наибольшая в Эстонии доля работников, получающих минимальную зарплату. Благодаря росту минимальной зарплаты, а также эффективному восстановлению секторов гостиничного хозяйства и общепита, в первой половине этого года вновь быстрее стали расти зарплаты, находящиеся ниже медианы», – отметила Соосаар.

По словам экономиста, на рост зарплат влияет, с одной стороны, большее давление со стороны работников, требующих повышения зарплат, чтобы восстановить свою покупательную способность.

«Более быстрый рост зарплат возможен в тех предприятиях, где стоимость продукции росла быстрее, чем производственные расходы. Вместе с тем, рост зарплат тормозит ослабление чувства уверенности работников в связи с большой неопределенностью в отношении цен на сырье и на энергию, а также в отношении внешнего спроса», – добавила Соосаар.