Быстрый рост потребительских цен подстегнул и рост зарплат в Эстонии, однако он не поспевает за инфляцией и покупательная способность средней зарплаты снижается, считает экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар.
Экономист: зарплаты не поспевают за инфляцией
«По данным Департамента статистики, во втором кварте рост средней зарплаты ускорился с 8,1 процента в первом квартале до 10,1 процента. Также и по данным Налогово-таможенного департамента средняя декларированная зарплата возросла в таком же темпе», – отметила Соосаар в переданном BNS пресс-релизе.
По ее словам, рост зарплаты в годовом сравнении на 18,6% особенно быстрым был в сферах гостиничного хозяйства и общепита, которые только восстанавливаются от последствий коронакризиса.
«Средняя зарплата в предприятиях этих секторов составила 62% от средней и там же наибольшая в Эстонии доля работников, получающих минимальную зарплату. Благодаря росту минимальной зарплаты, а также эффективному восстановлению секторов гостиничного хозяйства и общепита, в первой половине этого года вновь быстрее стали расти зарплаты, находящиеся ниже медианы», – отметила Соосаар.
По словам экономиста, на рост зарплат влияет, с одной стороны, большее давление со стороны работников, требующих повышения зарплат, чтобы восстановить свою покупательную способность.
«Более быстрый рост зарплат возможен в тех предприятиях, где стоимость продукции росла быстрее, чем производственные расходы. Вместе с тем, рост зарплат тормозит ослабление чувства уверенности работников в связи с большой неопределенностью в отношении цен на сырье и на энергию, а также в отношении внешнего спроса», – добавила Соосаар.
По прогнозу Соосаар, во втором полугодии экономическая ситуация в сравнении с первым полугодием ослабеет, однако нехватка рабочей силы и быстрый рост потребительских цен сохранят темпы роста зарплат на прежнем уровне.