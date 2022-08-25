Лидер ДДТ решил поспорить с российским судом

Лидер известной группы ДДТ Юрий Шевчук с момента начала войны в Украине подвергается гонениям российских властей. Его концерты запрещают, а самого его обвиняют в дискредитации вооруженных сил за пацифистские высказывания.

Надо заметить, что российские суды отфутболивали дело Шевчука несколько месяцев, явно не желая его рассматривать, однако в середине августа Советский суд Уфы назначил Шевчуку штраф в размере 50 тысяч рублей.

Вчера появилась мотивировочная часть такого решения. Высказывание Шевчука про ж*** президента, которая не тождественна понятию «родина», представители государственных органов в суде не комментировали. Однако суд в конце концов пояснил: «Задавая подобные вопросы, Шевчук как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения Вооруженных сил РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС. При этом необязательно озвучивать слова "вооруженные силы", "армия"».

Сегодня адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП). Музыкант просит Верховный суд Башкортостана решение отменить, производство по делу прекратить.

В начале лета в России появился список нежелательных для российской власти музыкантов. В него попала и группа ДДТ, и еще почти 30 исполнителей. Некоторые из них уехали из России. Например, «Ногу Свело!», Little Big, Noise МС, Монеточка, Оксимирон, группы «Порнофильмы».