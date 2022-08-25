Эстонские стартапы за полгода привлекли более миллиарда евро инвестиций

Больше всего новых стартапов было основано в области финансовых технологий (зарегистрировано восемь новых стартапов), программное обеспечение для бизнеса (семь новых компаний) и экологические технологии (пять новых стартапов).

Руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон, отметила, что эстонские стартапы характеризует глобальный охват. «Рынок Эстонии очень мал, то есть с самого начала взоры наших местных стартапов прикованы к крупным международным рынкам. Это, безусловно, усложняет старт, но в перспективе является одним из важнейших факторов глобального успеха наших технологических компаний. Конечно, развитию стартапов также способствуют государственная политика, хорошая международная репутация Эстонии, сильная экосистема, а также накопленный опыт и предыдущие истории успеха», – сказала Пеэтерсон.

За первые шесть месяцев 2022 года стартап-компании увеличили общий оборот до рекордных 958 млн евро, что на 68% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года, когда общий оборот стартап-сектора составил 571 млн евро.

Наибольший оборот в первом полугодии текущего года был у стартапов Bolt (466,9 млн евро), Veriff (32 млн евро), Swappie (25,7 млн ​​евро), Comodule (18,6 млн евро) и Starship Technologies (16,4 млн евро). Ежеквартально представленные Налогово-таможенным департаментом данные по налогу с оборота предоставленные на основании деклараций по НДС могут отличаться от данных годового отчета, но они дают наилучший возможный обзор текущей ситуации и роста сектора.