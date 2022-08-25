Мэр Нарва-Йыэсуу – правительству: восстановление мола сделает регион более эстонским

«Мол должен выполнять как охранно-политическую, так и экономическую и природоохранную функции, поэтому его можно считать общегосударственным объектом с ярко выраженным региональным значением», – написал Ильин.

«Старый мол полностью пришел в негодность, из-за чего после сильных штормов устье реки и фарватер засоряются. Исследования показывают, что со временем защитная способность пляжной полосы исчезает, а высокий уровень воды и штормы могут сильно разрушить пляж», – написал он.

Необходимость мола в Нарва-Йыэсуу уже упоминалась в исторических документах и ​​планах строительства 18 века. Строительство мола было предпринято впервые уже в 1746 году. Позже, в нескольких попытках как в начале, так и в конце прошлого века, строительство пирса продвигалось вперед, но, к сожалению, завершить проект пока не удалось. Предыдущий мол, построенный в 30-х годах прошлого века, был полностью разрушен во время Второй мировой войны.

Строительство другого мола, начатого в 1987 году, так и осталось незавершенным и он разрушился во время штормов, представляя собой сегодня источник опасности. «Хаотичные железные конструкции, плавающие в море, оставили мрачную память о неудачном ударном сооружении во время советской оккупации в устье пограничной реки Эстонии и Евросоюза, что уж точно нельзя рассматривать как нечто, что могло бы быть исторической идентичностью региона», – написал он.

По словам Ильина, стоимость строительства мола, в условиях повышения цен на строительство, составляет около 7 миллионов евро, из которых 3 миллиона – из региональных фондов конкурентоспособности ЕС, запланированных в сотрудничестве с другими региональными самоуправлениями, и 1 миллион – из собственного бюджета Нарва-Йыэсуу. Реализация проекта в течение года потребует государственного софинансирования в размере 3 млн евро.