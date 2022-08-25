Предельно допустимая цена электроэнергии на европейских биржах с 20 сентября будет увеличена на 25% – с 4000 до 5000 евро за МВт.ч, решил объединенный комитет управления биржами. Однако против этого выступили регуляторы отрасли из стран Балтии, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы.
Предельная цена электроэнергии на биржах ЕС будет повышена: страны Балтии выступают против
По словам главы совета Ренатаса Поцюса, приведенным в сообщении, увеличение предельной цены может быть необоснованным, так как биржи заинтересованы, прежде всего, в привлечении на рынок новых участников.
«Мы поднимаем вопрос об обоснованности повышения (предельной – прим.ред.) цены, самой методики по сути, так как идея пересмотра этой цены была совсем другая – привлечь новых участников на рынок, чьи затраты выше нынешней максимальной стоимости, и цена должна повышаться для того, чтобы правильно связать предложение и спрос, это должен был быть стимулирующий элемент. По нашим предварительным оценкам, стоимость повысилась совсем не из-за той идеи, которая описана в методике», – добавил он.
«Решение в будущем может оказывать негативное воздействие на стоимость электроэнергии на рынке и для потребителей», – убежден Поцюс.
ГСРЭ разъяснила, что это изменение внесено на основе утвержденной Европейской комиссией методики, согласно которой предельная цена может быть увеличена максимум на тысячу евро, когда цена на рынке превышает 60% от текущей предельной цены.
Поцюс отмечает, что ГСРЭ будет поднимать вопрос пересмотра и уточнения методики, чтобы избежать возможности похожих повышений стоимости электроэнергии.
«В первую очередь, мы предлагаем остановить это решение, обратимся в европейское агентство по регулированию отрасли, которое должно пересмотреть эту методику и уточнить, чтобы эта цена не могла быть искусственно автоматически повышена, невзирая на причины повышения. Нельзя формально относиться к непересекающимся кривым спроса и предложения, нужно рассмотреть, почему так случилось», – отметил руководитель ГСРЭ.
Нынешней предельной планки цена на энергобирже NordPool в ценовых зонах стран Балтии достигла 17 августа. В часы пиковой цены некоторые предприятия приостанавливали работу, власти Литвы заявляли о необходимости пересмотра алгоритмов работы биржи, чтобы избежать такого резкого скачка цен в будущем.