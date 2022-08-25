Южная Корея подписала соглашение на три триллиона вон (около 2,2 миллиарда евро) с российской государственной атомной энергетической компанией на поставку компонентов для первой атомной электростанции в Египте.
Южная Корея подписала крупный контракт с российской государственной атомной компанией
Южная Корея подписала крупный контракт с российской государственной атомной компанией
Правительство Южной Кореи объявило в четверг, что контракт между государственной компанией Korea Hydro and Nuclear Power и российской AСЭ требует, чтобы южнокорейцы производили турбинное оборудование и организовывали строительные работы для атомной электростанции, которая будет построена в Эль-Дабаа – городе на побережье Средиземного моря в 130 километрах к северо-западу от Каира, столицы Египта.
АСЭ является дочерним предприятием российского государственного атомного концерна «Росатом».
Главный советник президента Южной Кореи Юн Сук Ёля заявил, что переговоры замедлились из-за «неожиданных факторов», в основном из-за агрессивной войны России в Украине и санкций запада против Москвы.
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