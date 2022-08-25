Южная Корея подписала крупный контракт с российской государственной атомной компанией

Правительство Южной Кореи объявило в четверг, что контракт между государственной компанией Korea Hydro and Nuclear Power и российской AСЭ требует, чтобы южнокорейцы производили турбинное оборудование и организовывали строительные работы для атомной электростанции, которая будет построена в Эль-Дабаа – городе на побережье Средиземного моря в 130 километрах к северо-западу от Каира, столицы Египта.