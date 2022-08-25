Правительство подтвердило дальнейшие действия по изоляции России

«Эстония активно поддерживала инициативы, способствующие изоляции страны-агрессора России в международных организациях. Во многих случаях мы также являемся лидером этих идей, чтобы исключить возможность влияния России на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведем с начала войны в направлении изоляции России», – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По его словам, политика изоляции является для России важным и действенным рычагом повышения цены агрессии, снижения влияния России в международных организациях и, следовательно, в международной политике. Сразу после начала агрессии были достигнуты крупные успехи на мультилатеральной арене, такие как исключение России из Совета Европы, приостановление членства России в Совете по правам человека ООН, решение о прекращении рассмотрения Членство России в ОЭСР.

«Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях. Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, где сидение за общим столом с другими странами дает России возможность использовать полученную информацию в интересах своей агрессивной войны, или участие в которых является для России делом чести и престижа. Цена этой войны для России как агрессора еще недостаточно высока. Эстония и международное сообщество могут и должны сделать больше, – добавил министр.

В международной изоляции России Эстония исходит из утвержденных Советом по иностранным делам Европейского Союза 21 марта 2022 года принципов, касающихся отношений с Россией и Беларусью на мультилатеральной арене.