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Наблюдатели: Россия активно использует в Украине кассетные боеприпасы

AFP/BNS
Наблюдатели: Россия активно использует в Украине кассетные боеприпасы
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Ракета в Краматорске, 4 июля 2022.
Ракета в Краматорске, 4 июля 2022. Фото: GENYA SAVILOV/AFP

Россия широко применяет кассетные боеприпасы в Украине, убив сотни мирных жителей и нанеся ущерб домам, школам и больницам, сообщили в четверг международные наблюдатели.

После вторжения России в Украину 24 февраля были зарегистрированы сотни случаев использования российскими военными подразделениями кассетных боеприпасов, говорится в годовом отчете Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC).

Украинские силы также, по-видимому, несколько раз применяли кассетные боеприпасы, отмечают наблюдатели в отчете за 2022 год, в котором резюмируется применение этого оружия во всем мире.

Ни Россия, ни Украина не присоединились к конвенции о запрещении использования, передачи, производства и накопления кассетных боеприпасов. Это соглашение подписали 110 стран и 13 других ассоциаций.

«Широкое применение Россией кассетных боеприпасов, запрещенных международным сообществом, свидетельствует о вопиющем пренебрежении к человеческой жизни, гуманитарным принципам и правовым нормам», – заявила Мэри Уэрхэм, принимавшая участие в подготовке доклада.

«Безоговорочное осуждение продолжающегося применения кассетных боеприпасов в Украине ведет к стигматизации этого оружия и прекращения той опасности, которую оно представляет», – сказала она.

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