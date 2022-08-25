Теэле Юпрус ⟩ Хорошо бы жить в деревне, да попробуй найти там жилье!

Те, кому позволяла работа и было место, уезжали в деревню. Заниматься чебой и выполнять оплачиваемую работу можно было хоть за кухонным столом при наличии интернета, дети могли быть на улице в любое время, жизнь протекала в окружении тишины и покоя, продукты в большинстве районов можно было заказывать на дом с курьером – чего еще пожелать от жизни. Поскольку раньше для многих людей это было невозможно из-за работы и учебы, словно бы открылся новый мир. Можно жить в деревне, но при этом не нужно отказываться от хорошей работы в столице. И школы в деревне тоже есть. Есть даже гимназии пока что.