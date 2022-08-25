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Теэле Юпрус ⟩ Хорошо бы жить в деревне, да попробуй найти там жилье!

Теэле Юпрус
Хорошо бы жить в деревне, да попробуй найти там жилье!
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Теэле Юпрус, главный редактор Maa Elu.
Теэле Юпрус, главный редактор Maa Elu. Фото: Eero Vabamaegi/Postimees

​Хотя деревенскую жизнь и проживание в деревне на протяжении многих лет пытались популяризировать с помощью различных кампаний и мероприятий, пандемия коронавируса стала невероятно масштабной маркетинговой кампанией для сельской жизни, и она была по сути бесплатной, пишет главный редактор Maa Elu Теэле Юпрус.

Те, кому позволяла работа и было место, уезжали в деревню. Заниматься чебой и выполнять оплачиваемую работу можно было хоть за кухонным столом при наличии интернета, дети могли быть на улице в любое время, жизнь протекала в окружении тишины и покоя, продукты в большинстве районов можно было заказывать на дом с курьером – чего еще пожелать от жизни. Поскольку раньше для многих людей это было невозможно из-за работы и учебы, словно бы открылся новый мир. Можно жить в деревне, но при этом не нужно отказываться от хорошей работы в столице. И школы в деревне тоже есть. Есть даже гимназии пока что.

Другими словами, вроде как все есть, но есть одна маленькая загвоздка

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