Национальная опера начинает 117-й сезон с юбилейного гала-концерта Vana Tallinn Х и театральной ярмарки

В воскресенье, 28 августа в 12.55 на тротуаре со стороны Пярнусого шоссе откроют памятные следы трёх выдающихся служащих театра – Тэо Майсте, Мати Палма и Сулева Ныммика. На открытии выступят с речью зачинатель традиции Арне Микк, директор Национальной оперы «Эстония» Отт Маатен, председатель правления AS Infortar Айн Ханшмидт и руководитель Общества «Эстония» Март Микк. Памятные плитки, изготовленные скульптором Тиию Кирсипуу, расположены на близлежащих к театру улицах и символизируют следы заслуженных работников театра «Эстония». На тротуарах у театра таких следов уже 37 пар.

С 12.00 до 15.00 (также 28 августа) вокруг здания «Эстонии» пройдёт ежегодная театральная ярмарка, на которой в продажу поступят билеты на весь сезон со скидкой 30%, будет объявлен лауреат титула «друг театра», а все присутствующие смогут насладиться бесплатным гала-концертом, где будут представлены отрывки из премьер нового сезона и лучших репертуарных спектаклей. На ярмарке театралы будут продавать угощения, рукоделия и различные театральные товары.

С новым сезоном в театре появились и новые люди. В оперной труппе прибавилось трое солистов: родом из Украины сопрано Елена Бражник, стипендиатка прошлого года меццо-сопрано Карис Трасс и баритон из Бразилии Леонардо Нейва. Ряды Эстонского национального балета пополнил солист из Кубы Нельсон Пенья.

Обновления проходят и за сценой. Летом было заменена вся сценическая электроника – устройства, которые публика никогда не видит, но которые имеют критическую важность при проведении спектакля. Последние годы бывшая техника часто капризничала. В середине августа французская фирма BC Caire и австралийская фирма Waagner Biro передали театру оборудование для управления сценой. Устройства данных фирм используются во многих ведущих мировых театрах – теперь же и у Национальной оперы «Эстония» установлено современное сценическое оборудование. Замена и установка оборудования и электроники обошлась в 800 000 евро, инвестицию покрыли избытком с бюджета театра за 2020 год. Главный директор Национальной оперы Отт Маатен: «Очевидно, что и у нашей оперы технический уровень не должен уступать другим театрам Европы и мира, обновление оборудования - большой шаг в современность. В то же время главная проблема Национальной оперы остается нерешенной, зрительному залу нужны подобающие размеры и соответствующая акустика».

Благодаря новой сценической технике публике будут представлены первоклассные креативные решения.