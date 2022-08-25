Красный флаг сменится на зеленый: государство выделит 600 000 евро на очистку пляжа Штромка

В среду совет KIK принял решение срочно выделить эти деньги из национальной экологической программы.

По словам министра окружающей среды и председателя совета KIK Мадиса Калласа, быстрое удовлетворение запроса было необходимо для предотвращения еще большего ущерба окружающей среде. «Надеюсь, теперь мы сможем ликвидировать очаги и источники загрязнения в кратчайшие сроки. Таким образом, мы избегаем большего распространения загрязнения и обеспечиваем безопасность купающихся», – сказал Каллас.

Власти Пыхья-Таллинна проводят исследование для выяснения масштабов и причин загрязнения территории. По этому результату составляется проект рекультивации, где разъясняются технология и способ ликвидации. За этим последует госзакупка по поиску ликвидатора загрязнения и раскопкам загрязнения.

Если в результате расследования будет установлено, что источник загрязнения не находится на государственной земле, управа Пыхья-Таллинна должна оплатить 20 процентов стоимости работ по ликвидации.