Загрязнения на Штромке обсуждаются в последнее время особенно часто: недавно в прибрежном парке выкопали аж 5 тонн битума, что вызвало беспокойство у жителей Таллинна и Департамента окружающей среды. Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) решил с проблемой не тянуть, и выделит 656 164 евро для устранения загрязнений.
Красный флаг сменится на зеленый: государство выделит 600 000 евро на очистку пляжа Штромка
В среду совет KIK принял решение срочно выделить эти деньги из национальной экологической программы.
По словам министра окружающей среды и председателя совета KIK Мадиса Калласа, быстрое удовлетворение запроса было необходимо для предотвращения еще большего ущерба окружающей среде. «Надеюсь, теперь мы сможем ликвидировать очаги и источники загрязнения в кратчайшие сроки. Таким образом, мы избегаем большего распространения загрязнения и обеспечиваем безопасность купающихся», – сказал Каллас.
Власти Пыхья-Таллинна проводят исследование для выяснения масштабов и причин загрязнения территории. По этому результату составляется проект рекультивации, где разъясняются технология и способ ликвидации. За этим последует госзакупка по поиску ликвидатора загрязнения и раскопкам загрязнения.
Если в результате расследования будет установлено, что источник загрязнения не находится на государственной земле, управа Пыхья-Таллинна должна оплатить 20 процентов стоимости работ по ликвидации.
В конце июня в зоне купания пляжа Штромка в Таллинне были обнаружены нефтепродукты. Пробы, взятые Департаментом окружающей среды, показали, что пляж загрязнен мазутом. Масштаб загрязнения будет выявлен в ходе исследования.