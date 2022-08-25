Эстония теперь в зоне покрытия дешевым космическим интернетом Илона Маска – цены на Starlink сильно упали

Цена устройств Starlink и ежемесячная плата были снижены почти вдвое. Если вы введете на сайте свой адрес, вы увидите, находитесь ли вы в зоне покрытия (Эстония в целом покрыта, за исключением границы с Россией, некоторых северных эстонских островов и Абруки), а также отображается цена, по которой Starlink предлагает услуги стационарной связи в этом месте.

Как видно, месячная плата и цена на оборудование действительно стали вполне доступными. Фото: SpaceX/скриншот

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать модем и антенну Starlink, которые сейчас стоят 360 евро. Последнюю следует установить так, чтобы спутники на небе находились в прямой видимости. Спутники Starlink летают по низкой орбите – высотой 550 км и не являются геостационарными, т.е. стационарными по отношению к поверхности земли, но их много, и поставщик услуг гарантирует, что какие-нибудь всегда будут находиться в прямой видимости.