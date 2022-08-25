Starlink, космический интернет, предлагаемый компанией SpaceX миллиардера Илона Маска, снизил свои цены в Эстонии до уровня, который позволяет вам установить терминал Starlink в любом месте с прямой видимостью неба и начать использовать высокоскоростной спутник. Интернет за довольно разумную ежемесячную плату. Больше не должно быть много таких глухих деревень, куда не добирается ни один поставщик услуг.
Эстония теперь в зоне покрытия дешевым космическим интернетом Илона Маска – цены на Starlink сильно упали
Цена устройств Starlink и ежемесячная плата были снижены почти вдвое. Если вы введете на сайте свой адрес, вы увидите, находитесь ли вы в зоне покрытия (Эстония в целом покрыта, за исключением границы с Россией, некоторых северных эстонских островов и Абруки), а также отображается цена, по которой Starlink предлагает услуги стационарной связи в этом месте.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать модем и антенну Starlink, которые сейчас стоят 360 евро. Последнюю следует установить так, чтобы спутники на небе находились в прямой видимости. Спутники Starlink летают по низкой орбите – высотой 550 км и не являются геостационарными, т.е. стационарными по отношению к поверхности земли, но их много, и поставщик услуг гарантирует, что какие-нибудь всегда будут находиться в прямой видимости.
Скорость интернет-соединения максимум до 250 Мбит/с, что по цене немного дороже некоторых наземных подключений с такой же скоростью, но во многих местах до сих пор не было возможности получить вообще никакую наземную связь или мобильное подключение к интернету с приличной скоростью. Теперь, по крайней мере связь со скоростью 250 Мбит/с доступна везде за 60 евро в месяц.