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Проекты попали в кабинет правительства без согласования, но тайно ничего не делалось

Анна Сарапуу Мейнхард Пулк
Проекты попали в кабинет правительства без согласования, но тайно ничего не делалось
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Рийна Сиккут, министр инфраструктуры и экономики
Рийна Сиккут, министр инфраструктуры и экономики Фото: Margus Ansu

И проект реформы рынка электроэнергии, который возглавлял патриотически настроенный министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван, и проект министра экономики Рийны Сиккут (SDE) по возобновляемым источникам энергии попали в кабинет правительства, не пройдя этап согласования. По словам Сиккут, тайно ничего не делалось.

Представленный Рийной Сиккут проект направлен на ускорение перехода на возобновляемые источники электроэнергии и ставит своей целью, чтобы к 2030 году вся потребляемая в Эстонии электроэнергия производилась возобновляемыми источниками. Еще недавно цель предполагала лишь 40 процентов. Доля всех возобновляемых источников энергии увеличится с 42 процентов до 65 процентов.

После реформы рынка электроэнергии, предложенной Ярваном, Eesti Energia обязана продавать электроэнергию всем потребителям в качестве универсальной услуги с октября по апрель 2026 года.

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