И проект реформы рынка электроэнергии, который возглавлял патриотически настроенный министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван, и проект министра экономики Рийны Сиккут (SDE) по возобновляемым источникам энергии попали в кабинет правительства, не пройдя этап согласования. По словам Сиккут, тайно ничего не делалось.
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Проекты попали в кабинет правительства без согласования, но тайно ничего не делалось
Проекты попали в кабинет правительства без согласования, но тайно ничего не делалось
Представленный Рийной Сиккут проект направлен на ускорение перехода на возобновляемые источники электроэнергии и ставит своей целью, чтобы к 2030 году вся потребляемая в Эстонии электроэнергия производилась возобновляемыми источниками. Еще недавно цель предполагала лишь 40 процентов. Доля всех возобновляемых источников энергии увеличится с 42 процентов до 65 процентов.