Проекты попали в кабинет правительства без согласования, но тайно ничего не делалось

Представленный Рийной Сиккут проект направлен на ускорение перехода на возобновляемые источники электроэнергии и ставит своей целью, чтобы к 2030 году вся потребляемая в Эстонии электроэнергия производилась возобновляемыми источниками. Еще недавно цель предполагала лишь 40 процентов. Доля всех возобновляемых источников энергии увеличится с 42 процентов до 65 процентов.