Обзор украинских СМИ: День независимости и перелом в войне, сгоревшие российские танки и взлетевший украинский спутник

«Поздравление» от агрессора

24 августа Украина отмечала День независимости. Среди глав государств в такие даты принято поздравлять друг друга. Однако Россия, увы, исключила себя из цивилизованного мира. Конечно, украинцы не ждали от Путина, начавшего полгода назад против их страны полномасштабную войну, никаких поздравлений. Точнее, ждали, но совсем других, циничных. И к сожалению, они пришли.

В День независимости, как передает RBC.ua, количество воздушных тревог в различных областях приблизилось к 200. Столько же вылетов совершили российские самолеты в этот день. За сутки оккупанты нанесли удары по 58 населенным пунктам. Особенно трагическим стал удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек.

Российские танки на Крещатике

Хотя массовых праздничных торжеств в День независимости не проводилось по соображениям безопасности, киевляне все же увидели оригинальное шоу. В центре украинской столицы была открыта выставка уничтоженной российской военной техники. Особый символизм этой выставки состоит в том, что оккупанты планировали провести военный парад на Крещатике после захвата украинской столицы, которое, по их подсчетам, должно было состояться за три дня. Издание НВ публикует фото- и видеорепортаж с этого мероприятия.

«Они недооценили украинское общество»