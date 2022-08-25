Украинские СМИ обсуждают циничное «поздравление» от агрессора на праздник, анализируют изменения, произошедшие за полгода войны и смотрят клип необычного автора, пишет публицист Вадим Штепа.
Обзор украинских СМИ: День независимости и перелом в войне, сгоревшие российские танки и взлетевший украинский спутник
«Поздравление» от агрессора
24 августа Украина отмечала День независимости. Среди глав государств в такие даты принято поздравлять друг друга. Однако Россия, увы, исключила себя из цивилизованного мира. Конечно, украинцы не ждали от Путина, начавшего полгода назад против их страны полномасштабную войну, никаких поздравлений. Точнее, ждали, но совсем других, циничных. И к сожалению, они пришли.
В День независимости, как передает RBC.ua, количество воздушных тревог в различных областях приблизилось к 200. Столько же вылетов совершили российские самолеты в этот день. За сутки оккупанты нанесли удары по 58 населенным пунктам. Особенно трагическим стал удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек.
Российские танки на Крещатике
Хотя массовых праздничных торжеств в День независимости не проводилось по соображениям безопасности, киевляне все же увидели оригинальное шоу. В центре украинской столицы была открыта выставка уничтоженной российской военной техники. Особый символизм этой выставки состоит в том, что оккупанты планировали провести военный парад на Крещатике после захвата украинской столицы, которое, по их подсчетам, должно было состояться за три дня. Издание НВ публикует фото- и видеорепортаж с этого мероприятия.
«Они недооценили украинское общество»
Сразу несколько изданий воспроизводят праздничное интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он рассказывает о причинах провала российского «блицкрига». По его мнению, агрессоры просчиталась как минимум в трех факторах: недооценили украинское общество, возросший боевой опыт армии и стойкость руководства страны, которое они полагали «несостоятельным».
Резников подчеркнул, что власть и армия опираются на свободный народ, эта связь в Украине неразрывна. В частности, украинским супероружием, которое враг не смог просчитать, стали волонтеры. И украинская армия – это уже не «маленькая часть советской», как ее ошибочно видели в Кремле, но принципиально новая, современная боевая структура, к тому же высоко мотивированная на защиту своей страны.
Также министр дал «рецепт» победы Украины в войне – это системная интеграция в европейское пространство безопасности с функцией ключевого элемента обороны Европы на востоке.
Итоги полугода войны
Российское вторжение в Украину продолжается уже шесть месяцев, и результаты этого периода анализируют многие издания. Например, «Апостроф» пишет о том, что российское военное руководство провалилось во многом из-за пропагандистского самообмана. Они преувеличивали пророссийские настроения в украинском обществе, действительно, ждали «встреч с цветами и хлебом-солью», но были неприятно удивлены, обнаружив вместо этого повсеместную территориальную оборону.
Еще неожиданным фактором для россиян стала мощная военная, санкционная и экономическая поддержка Украины западными союзниками. Западные аналитики поначалу скептически оценивали шансы Украины противостоять полномасштабному российскому вторжению. Однако оккупанты сами перешли «красную линию», прибегнув к атакам на гражданские объекты, ставшим причиной массовой гибели мирных граждан. Такие преступления в Европе XXI века – табу. И в этих условиях общественное мнение, которое формирует политическую повестку в европейских странах, резко качнулось в сторону помощи Украине. И даже политические лидеры, связанные с Россией экономическими интересами, были вынуждены начать военную поддержку Киева.
Джонсон о переговорах с медведем
На День независимости Киев вновь посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уже зарекомендовавший себя самым стойким союзником Украины среди западных лидеров. Обычно европейские политики призывают к переговорам с агрессором, но британский премьер, как передает УНИАН, провел ясную аналогию: «Вы не можете проводить переговоры с медведем, когда тот ест вашу ногу».
Это агентство также приводит позицию офиса украинского президента: «Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики», – отметил советник офиса Михаил Подоляк. По его мнению, переговоры с Россией станут возможными только тогда, когда она осознает, что больше не может вести войну.
Перелом в войне уже наступил
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Укринформ. «Россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши, и армия рф на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части света, а у них», - отметил руководитель украинской военной разведки.
Купили спутник вскладчину
Самоорганизация украинского общества уже такова, что оно покупает для своих вооруженных сил спутники, существенно облегчающие координацию военных действий. Об этом рассказывает глава благотворительного фонда Сергей Притула. Читатели «Украинской правды» обсуждают, что будет следующим – может быть, авианосец?
Крах кремлевской пропаганды
И напоследок – о музыкальных новинках. Издание «Корреспондент» сообщает, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман записал песню ко Дню независимости, под названием «Україно, ми з тобою!» В этом довольно боевом клипе духовное лицо участвует вместе с теробороной Киевской области, показаны там и кадры израильских демонстраций в поддержку Украины. Кремлевская пропаганда, вещающая об «украинском нацизме», должна прикусить язык…