Средняя закупочная цена молока в июле выросла вдвое

В июле у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе в общей сложности 68 300 тонн молока, что на 1,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года, а элитных сортов было закуплено 55 500 тонн, что на 2 процента больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные, переданные BNS Департаментом статистики.

Средняя жирность молока в июле сохранилась на прошлогоднем уровне в 3,7 процента, содержание белка, по сравнению с июлем прошлого года, выросло на 0,1 процентных пункта до 3,3 процента.

В июле в Эстонии было произведено 9200 тонн питьевого молока, столько же, сколько и ровно год назад. Сливок было произведено 2300 тонн, на 8 процентов меньше, а сквашенного молока – 3700 тонн, что на 5,1 процента меньше, чем годом раньше.