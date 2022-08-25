В Таллинне с 16 по 18 сентября пройдет конференция Военного комитета НАТО, на которой командующие армиями стран альянса обсудят стратегические разработки.
Командующие армиями стран НАТО встретятся в сентябре в Таллинне
Разработки касаются реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в деятельности альянса по сдерживанию и по обороне. Будут также обсуждаться текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).
Прочие темы на повестке дня будут касаться расширения возможностей и инноваций союзных войск для поддержки многодоменных операций и цифровой трансформации. Впервые к участию в конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции. Хозяином конференции станет командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем.
Руководить конференцией будет председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. На каждом заседании его поддерживают командующий союзными войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Г. Каволи и командующий подразделением развития НАТО генерал Филипп Лавинь.
Военный комитет дважды в год собирается для совещания начальников оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а раз в год конференция организуется одной из союзных стран. Военный комитет собирается для обсуждения операций, миссий и деятельности НАТО, а также для предоставления основанных на консенсусе военных рекомендаций Североатлантическому совету (NAC) о том, как Североатлантический союз может лучше решать глобальные вызовы безопасности. Ежедневно задачи военного комитета выполняют постоянные военные представители стран в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.