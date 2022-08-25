Командующие армиями стран НАТО встретятся в сентябре в Таллинне

Разработки касаются реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в деятельности альянса по сдерживанию и по обороне. Будут также обсуждаться текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).

Прочие темы на повестке дня будут касаться расширения возможностей и инноваций союзных войск для поддержки многодоменных операций и цифровой трансформации. Впервые к участию в конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции. Хозяином конференции станет командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем.

Руководить конференцией будет председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. На каждом заседании его поддерживают командующий союзными войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Г. Каволи и командующий подразделением развития НАТО генерал Филипп Лавинь.