Сегодня днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса – 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.
Исторические кадры ⟩ Советский колосс пал: в Риге снесли 79-метровую стелу
Советский колосс пал: в Риге снесли 79-метровую стелу
Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.
Монументальный мемориальный комплекс демонтировали в течение трех дней. Во вторник, 23 августа, были убраны статуи трех воинов, в среду, 24 августа, была обрушена фигура женщины, а утром в четверг начались подготовительные работы для последнего этапа демонтажа памятника.
Источник: Государственная полиция Латвии
К месту демонтажа памятника потихоньку подходили люди, но большого скопления вокруг огороженной и усиленно охраняемой территории не наблюдалось. Видимых провокаторов или иных лиц, выражающих недовольство происходящим, не замечено.