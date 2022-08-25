Исторические кадры ⟩ Советский колосс пал: в Риге снесли 79-метровую стелу

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.

Монументальный мемориальный комплекс демонтировали в течение трех дней. Во вторник, 23 августа, были убраны статуи трех воинов, в среду, 24 августа, была обрушена фигура женщины, а утром в четверг начались подготовительные работы для последнего этапа демонтажа памятника.

Источник: Государственная полиция Латвии