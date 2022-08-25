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Исторические кадры ⟩ Советский колосс пал: в Риге снесли 79-метровую стелу

BNS rus.tvnet.lv
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Советский колосс пал: в Риге снесли 79-метровую стелу
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Сегодня днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса – 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.

Монументальный мемориальный комплекс демонтировали в течение трех дней. Во вторник, 23 августа, были убраны статуи трех воинов, в среду, 24 августа, была обрушена фигура женщины, а утром в четверг начались подготовительные работы для последнего этапа демонтажа памятника.

Источник: Государственная полиция Латвии

К месту демонтажа памятника потихоньку подходили люди, но большого скопления вокруг огороженной и усиленно охраняемой территории не наблюдалось. Видимых провокаторов или иных лиц, выражающих недовольство происходящим, не замечено.

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