Чт, 25.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Новости в 7» за 25 августа: какие новые решение приняло правительство и репортаж из Русского театра Эстонии

Kanal 7
«Новости в 7» за 25 августа: какие новые решение приняло правительство и репортаж из Русского театра Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Какие новые решение приняло правительство Эстонии и что обсуждалось на сегодняшнем заседании в Рийгикогу?

- Споры вокруг мемориала Марьямяэ не утихают. Что думают о сложившейся ситуации представители министерства культуры и городские чиновники?

- Положено ли пособие к началу учебного года ученикам в возрасте до 19 лет и повысит ли Elektrilevi сетевую плату - узнаем из подборки местных новостей.

- Если в нашей стране погода вернулась к своему привычному состоянию, то в остальной части Европы продолжается крупнейшая за пятьсот лет засуха, и судоходство по Дунаю по-прежнему затруднено. Все подробности в нашем материале.

- Международная панорама: за что опять пришлось извиняться Санне Марин, почему тонет штат Техас, в чем утопает Эдинбург и зачем в Суоми обнимали деревья?

- Русский театр Эстонии готовится к новому, юбилейному театральному сезону. Наша съемочная группа побывала в закулисье и узнала, чем порадуют зрителей служители храма Мельпомены.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 августа.

Ключевые слова
Наверх