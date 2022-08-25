«Новости в 7» за 25 августа: какие новые решение приняло правительство и репортаж из Русского театра Эстонии

Сегодня в выпуске:

- Какие новые решение приняло правительство Эстонии и что обсуждалось на сегодняшнем заседании в Рийгикогу?

- Споры вокруг мемориала Марьямяэ не утихают. Что думают о сложившейся ситуации представители министерства культуры и городские чиновники?

- Положено ли пособие к началу учебного года ученикам в возрасте до 19 лет и повысит ли Elektrilevi сетевую плату - узнаем из подборки местных новостей.

- Если в нашей стране погода вернулась к своему привычному состоянию, то в остальной части Европы продолжается крупнейшая за пятьсот лет засуха, и судоходство по Дунаю по-прежнему затруднено. Все подробности в нашем материале.

- Международная панорама: за что опять пришлось извиняться Санне Марин, почему тонет штат Техас, в чем утопает Эдинбург и зачем в Суоми обнимали деревья?

- Русский театр Эстонии готовится к новому, юбилейному театральному сезону. Наша съемочная группа побывала в закулисье и узнала, чем порадуют зрителей служители храма Мельпомены.