Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 августа: какие новые решение приняло правительство и репортаж из Русского театра Эстонии
Сегодня в выпуске:
- Какие новые решение приняло правительство Эстонии и что обсуждалось на сегодняшнем заседании в Рийгикогу?
- Споры вокруг мемориала Марьямяэ не утихают. Что думают о сложившейся ситуации представители министерства культуры и городские чиновники?
- Положено ли пособие к началу учебного года ученикам в возрасте до 19 лет и повысит ли Elektrilevi сетевую плату - узнаем из подборки местных новостей.
- Если в нашей стране погода вернулась к своему привычному состоянию, то в остальной части Европы продолжается крупнейшая за пятьсот лет засуха, и судоходство по Дунаю по-прежнему затруднено. Все подробности в нашем материале.
- Международная панорама: за что опять пришлось извиняться Санне Марин, почему тонет штат Техас, в чем утопает Эдинбург и зачем в Суоми обнимали деревья?
- Русский театр Эстонии готовится к новому, юбилейному театральному сезону. Наша съемочная группа побывала в закулисье и узнала, чем порадуют зрителей служители храма Мельпомены.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 августа.