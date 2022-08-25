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Пора доставать куртки! На следующей неделе резко похолодает

Свен Рандлайд
, журналист
Пора доставать куртки! На следующей неделе резко похолодает
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Осень.
Осень. Фото: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Теплых дней осталось совсем немного. Уже на следующей неделе ожидается резкое похолодание, прогнозирует синоптик Кайро Кийтсак. 

Кийтсак пишет в соцсетях, что после прихода более прохладных воздушных масс максимальная дневная температура воздуха будет значительно ниже 20°C. Ночные минимумы могут опускаться до 5°C и даже ниже. «Так что стоит доставать куртки», – советует синоптик.

Согласно еженедельному прогнозу Агентства по охране окружающей среды, более прохладная воздушная масса вступит придет последний день августа, а температура воздуха в основном останется ниже 15 ночью в среду, а днем ​​повысится до 20°C.

C 1 сентября минимальная ночная температура внутри страны упадет примерно до 5, а дневная температура повысится почти до 15°C.

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