Пора доставать куртки! На следующей неделе резко похолодает

Кийтсак пишет в соцсетях, что после прихода более прохладных воздушных масс максимальная дневная температура воздуха будет значительно ниже 20°C. Ночные минимумы могут опускаться до 5°C и даже ниже. «Так что стоит доставать куртки», – советует синоптик.

Согласно еженедельному прогнозу Агентства по охране окружающей среды, более прохладная воздушная масса вступит придет последний день августа, а температура воздуха в основном останется ниже 15 ночью в среду, а днем ​​повысится до 20°C.