Теплых дней осталось совсем немного. Уже на следующей неделе ожидается резкое похолодание, прогнозирует синоптик Кайро Кийтсак.
Пора доставать куртки! На следующей неделе резко похолодает
Пора доставать куртки! На следующей неделе резко похолодает
Кийтсак пишет в соцсетях, что после прихода более прохладных воздушных масс максимальная дневная температура воздуха будет значительно ниже 20°C. Ночные минимумы могут опускаться до 5°C и даже ниже. «Так что стоит доставать куртки», – советует синоптик.
Согласно еженедельному прогнозу Агентства по охране окружающей среды, более прохладная воздушная масса вступит придет последний день августа, а температура воздуха в основном останется ниже 15 ночью в среду, а днем повысится до 20°C.
C 1 сентября минимальная ночная температура внутри страны упадет примерно до 5, а дневная температура повысится почти до 15°C.