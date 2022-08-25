Цены на электроэнергию в Германии и Франции вновь поднялись до рекордной отметки

Цены на электроэнергию во Франции взлетели до нового рекорда, поскольку французские атомные электростанции продолжают отключать. Фьючерсы выросли на 15% до 900 евро за мегаватт-час, что в 10 раз дороже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Bloomberg.

Зимой цена на электроэнергию во Франции будет особенно высокой. Контрактная цена электроэнергии для базовой нагрузки в ноябре выросла на 9,2% до 1660 евро, в то время как цены на электроэнергию для пиковой нагрузки в настоящее время торгуются на уровне 2881 евро.

Рост связан с заявлением Electricite de France SA о том, что для восстановления большинства реакторов после их отключения, потребуется больше времени. Отключения затрагивают электростанции общей мощностью 8380 мегаватт, или почти 14% процентов от общей мощности атомной энергетики Франции.

В Германии, крупнейшем энергетическом рынке Европы, цены на электроэнергию в следующем году выросли на целых 23% до рекордно высокого уровня в 792 евро за мегаватт-час.

Дневная цена также выросла до рекордных максимумов в Европе, включая Германию, Францию ​​и Великобританию. Самой высокой цена была в Италии: по данным Gestore dei Mercati Energetici SpA, в пятницу она выросла на 17% до рекордных 718,71 евро за мегаватт-час.