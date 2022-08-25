Литовская таможня усилит контроль за уклоняющимися от санкций

Отправители, получатели, перевозчики или посредники, которые раньше уколнялись от санкций, будут подлежать дополнительной проверке.

«Мы видим, что попыток уклониться от санкций меньше не становится, поэтому принимаем дополнительные меры. Клиенты таможни, которых не пропустили в ходе таможенных процедур из-за обхода санкций, не должны удивляться, если в будущем их товары будут осматривать куда тщательнее», – сказал руководитель таможни Дарюс Жвиронас.

С мая таможня Литвы проверяет ввозимые и вывозимые из страны товары более внимательно. За это время в связи с различными нарушениями было отказано в более чем 3000 импортных, экспортных и транзитных процедурах, 30 расследований продолжаются до сих пор.