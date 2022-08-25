Российский суд освободил Ройзмана из-под стражи

Ройзман – один из немногих российских оппозиционеров, которые все еще находятся в стране, а не за решеткой. Его задержали в среду за критику войны в Украине.

Екатеринбургский суд в четверг постановил, что Ройзману запрещено принимать участие в массовых мероприятиях, пользоваться интернетом, отправлять и получать письма. Ему разрешено общаться только с самыми близкими членами семьи, адвокатом и следователями.

Выходя из здания суда, Ройзман сказал собравшимся там сторонникам, что не признает себя виновным.

Десяток вооруженных полицейских в камуфляже ворвались в среду в дом 58-летнего Ройзмана. Следствие обвинило Ройзмана в том, что в видеозаписи, размещенной на ютубе, он использовал выражения «вторжение в Украину» и «война в Украине».