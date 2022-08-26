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Вы его видели? Полиция ищет ушедшего из медучреждения 16-летнего Артура

rus.postimees.ee
Вы его видели? Полиция ищет ушедшего из медучреждения 16-летнего Артура
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Пропавший Артур
Пропавший Артур Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Артура, который 14 августа в половине пятого утра самовольно покинул медучреждение в Харьюмаа.

У Артура нет с собой телефона, и его родственники ничего не знают о его местонахождении. Он сбегал и раньше.

Рост Артура около 160 см, у него темные короткие волосы, и когда он ушел, он был одет в угольно-черный спортивный костюм.

Если у кого-то есть информация о местонахождении Артура, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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