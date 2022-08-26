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Тяжелое ДТП в Ласнамяэ: водитель снес фонарный столб

rus.postimees.ee
Тяжелое ДТП в Ласнамяэ: водитель снес фонарный столб
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Сегодня, 26 августа, в Ласнамяэ водитель с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП.

Сегодня около 16 часов в полицию поступило сообщение, что на улице Пунане в Таллинне автомобиль Citröen сначала врезался в шлагбаум, а чуть позже и в фонарный столб. 

Сидевшего за рулем 46-летнего мужчина с признаками алкогольного опьянения передали медикам. Его возможное опьянение будет установлено в ходе экспертизы. 

В аварии также пострадал легковой автомобиль Infinity.

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