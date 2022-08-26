Сегодня, 26 августа, в Ласнамяэ водитель с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП.
Тяжелое ДТП в Ласнамяэ: водитель снес фонарный столб
Тяжелое ДТП в Ласнамяэ: водитель снес фонарный столб
Сегодня около 16 часов в полицию поступило сообщение, что на улице Пунане в Таллинне автомобиль Citröen сначала врезался в шлагбаум, а чуть позже и в фонарный столб.
Сидевшего за рулем 46-летнего мужчина с признаками алкогольного опьянения передали медикам. Его возможное опьянение будет установлено в ходе экспертизы.
В аварии также пострадал легковой автомобиль Infinity.
Ключевые слова